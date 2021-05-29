В мусорном контейнере Ивано-Франковска нашли новорожденное дитя: первые сутки его жизнь висела на волоске

Несмотря на то, что уже много лет от оказавшегося ненужным новорожденного ребенка можно избавиться гуманно, без риска для его здоровья и какой-либо криминальной ответственности для родившей его женщины, такие дикие случаи периодически происходят в разных регионах Украины. Что помешало горе-матери тайно отнести младенца в роддом и анонимно оставить его в "Окне жизни" – неизвестно, и так и останется тайной, если сотрудникам полиции не удастся отыскать ее самую близкую родственницу.

По данным ивано-франковской полиции, дитя обнаружили 28 мая около 18 часов на улице Сухомлинского случайные прохожие, молодая пара. Они выбрасывали мусор и услышали детский плач, который раздавался из заполненного мусорного контейнера. Сами доставать не решились, обратились за помощью к мужчине, сидевшему в машине неподалеку.

"Черный пакет. Парень достал его. Говорит: открой, у меня руки трясутся. Я открыл - ребенок плачет", - так рассказал о событии журналистам ТСН Богдан Нагорняк.

Тогда молодые люди позвонили в полицию и в скорую. Можно сказать, успели дважды: вскоре забирать мусор приехал коммунальный транспорт, а температура тела малыша, появившегося на свет буквально пару часов назад, уже опустилась до критических 34,2 градусов.

Мальчика доставили в областную детскую клиническую больницу и врачи всю ночь боролись за его жизнь. Сейчас его температура уже нормализовалась и его жизни ничего не угрожает. Вес малыша – 2600 гр.. По словам медиков, пуповину младенца отрывали или перекусили, она была с рваными краями и немного кровоточила.

Правоохранители обращаются к людям, которые владеют информацией в отношении женщины, оставившей младенца, с просьбой помочь установить ее личность.

"Возможно, мать, оставившая ребенка, и не проживает в том доме неподалеку. Но мы всех опрашиваем, были ли беременные женщины, или кто-то, может, что-то видел. Но также рассчитываем, что мать и сама появится в полицию", - надеется спикер ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

Быть может, мать решилась на такой поступок, находясь в состоянии послеродового стресса, и вскоре раскается и захочет забрать сына, который, как оказалось, здоров и доношен. И уже начал понемногу кушать.

Недавно похожий случай произошел в городе Борщев Тернопольской области - работники коммунальной службы нашли младенца среди хлама на улице.