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Пятница, 30.04.2021
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На Тернопольщине младенца выкинули на мусорку: подробности шокирующего ЧП
На Тернопольщине младенца выкинули на мусорку: подробности шокирующего ЧП

На Тернопольщине младенца выкинули на мусорку: подробности шокирующего ЧП

На Тернопольщине младенца выкинули на мусорку: подробности шокирующего ЧП
20:49 Сегодня Телеграф

Неожиданную находку на свалке в городе Борщёв Чортковского района Тернопольской области в разгар дня 29 апреля обнаружили работники коммунального предприятия: среди разного хлама лежало тело младенца, завернутое в детское одеяло. Об этом сообщили в полицию, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. И теперь правоохранители пытаются установить личность женщины, которая таким образом избавилась от своего ребенка.

"По предварительным данным, малыш доношенный, весом около четырех килограммов, – сообщил "Телеграфу" начальник отдела коммуникации полиции тернопольской области Сергей Крета. – Причина смерти новорожденного еще не установлена – вчера пока получили информацию, потом долго осматривали место происшествия – искали еще какие-нибудь вещи, связанные с ребенком, пока доставили в область. Проведенное вскрытие не показало признаков насильственной смерти. Потому назначена судебно-медицинская экспертиза".

Правоохранители обратились к населению с просьбой проинформировать их, в том числе и анонимно, о женщинах, которые были беременны на позднем сроке, а сейчас находятся в послеродовом состоянии и ребенок отсутствует. Сообщать информацию просят по телефонам: (03541)2-12-45, (098)750-83-85, (096)82-69-993.

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"Мы также предоставили фотографию детского одеяла, в которое был завернут малыш. И к нам уже поступило несколько звонков от людей: кому-то показалось знакомым одеяло, кто-то видел автомобиль, подъезжавший к свалке. Всю информацию мы проверяем. Есть некоторые наработки, но пока ничего утверждать не можем", – объясняет Сергей Крета. – В первую очередь, мы общаемся с медиками, которые могли бы оказывать женщине помощь, потому что не нашли плаценты. Возможно, она осталась в медучреждении. Также общаемся с аптекарями, потому что при ребенке были некоторые вещи – одежда и аксессуары, явно купленные в аптеке. Смотрим видео с камер – возможно, куда-то заходила беременная женщина и покупала какие-то вещи – и родила ли она сейчас".

Проверяют не только Тернопольскую, но и соседние – Черновицкую и Хмельницкую области, на основании предварительной информации, что автомобиль мог быть из соседней области. То есть, тело младенца могли привезти прямо сюда, а не выбрасывали, к примеру, в ящик с мусором. По словам полицейского, проверяют и женщин, которые, предположительно, приехали на праздники из-за границы в положении, но не хотели, чтобы их здесь видели беременными.

По какому-то странному совпадению, в последних дни в Тернополе родившие женщины избавились еще от троих детишек. Правда, в данном случае, более гуманным способом.

"У нас при роддоме есть так называемое "Окно жизни", где можно оставить новорожденного анонимно без риска для его жизни. 27 апреля туда положили здорового, доношенного мальчика, возрастом примерно 10 дней, а через день – только появившихся на свет двойняшек – мальчика и девочку.

Сергей Крета также вспомнил, что несколько лет назад в Тернополе женщина выкинула ребенка в мусорный контейнер и его нашли дворники. Кстати, ту мамашу удалось найти. Еще была пара случаев, когда детей оставляли, но и тогда родительниц находили. В двух случаях дети были мертвыми, в одном – малыш оказался живым".

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство). Как было на самом деле – выясняют следователи.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Тернопольская область, ЧП, Горе-родители.
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