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Под Херсоном в уличном туалете нашли мертвого младенца: экспертиза показала важную деталь (фото)

Под Херсоном в уличном туалете нашли мертвого младенца: экспертиза показала важную деталь (фото)
16:06 Сегодня Телеграф фото: пресс-служба ГУ Национальной полиции в Херсонской области

В пятницу, 12 марта, в Херсонской области, где 11 марта нашли убитой 7-летнюю Машу Борисову,  обнаружили тело младенца в уличном туалете.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Так, в гинекологическое отделение больницы Голая Пристань попала 41-летнюю женщину с кровотечением. Ее осмотрели врачи и установили, что она была беременна на сроке примерно 33 недели. На учете в больнице она не находилась, и ребенка не обнаружено.

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Полицейские, которым сообщила о происшедшем медсестра, выехала по месту жительства роженицы в одно из сел Скадовского района.

"В уличном туалете полицейские обнаружили тело новорожденного мальчика", - рассказали в полиции.

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Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, согласно выводам которой, ребенок родился мертвым.

Сама роженица сейчас находится в больнице. Известно, что женщина имеет мужчину и детей. По ее словам, она якобы не догадывалась о беременности.

Другие обстоятельства происшествия она отказалась объяснять.

По факту случившегося было открыто уголовное производство по ст.117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 февраля в Ровенской области произошло ЧП: 34-летняя жительница Дубровицкого района насмерть заморозила своего ребенка в морозилке.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Дети, Херсонская область, Туалеты, Фото, Младенцы.
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