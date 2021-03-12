Под Херсоном в уличном туалете нашли мертвого младенца: экспертиза показала важную деталь (фото)

В пятницу, 12 марта, в Херсонской области, где 11 марта нашли убитой 7-летнюю Машу Борисову, обнаружили тело младенца в уличном туалете.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Так, в гинекологическое отделение больницы Голая Пристань попала 41-летнюю женщину с кровотечением. Ее осмотрели врачи и установили, что она была беременна на сроке примерно 33 недели. На учете в больнице она не находилась, и ребенка не обнаружено.

Полицейские, которым сообщила о происшедшем медсестра, выехала по месту жительства роженицы в одно из сел Скадовского района.

"В уличном туалете полицейские обнаружили тело новорожденного мальчика", - рассказали в полиции.

Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, согласно выводам которой, ребенок родился мертвым.

Сама роженица сейчас находится в больнице. Известно, что женщина имеет мужчину и детей. По ее словам, она якобы не догадывалась о беременности.

Другие обстоятельства происшествия она отказалась объяснять.

По факту случившегося было открыто уголовное производство по ст.117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" Уголовного кодекса Украины.

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