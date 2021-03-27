Женщина, бросившая младенца в яму заброшенного туалета на Харьковщине, оказалась многодетной матерью

Ребенок, которого бросила умирать в пакете его мать в заброшенном туалете на ЖД вокзале в Харьковской области в пгт Панютино находиться в тяжелом состоянии. Выяснилось, что у его матери еще 4 детей.

Об этом 27 марта сообщили в Нацполиции Харьковщины.

Об инциденте сообщили около 6:40, заявительница сообщила, что в яме туалета станции плачет ребенок.

Согласно данным полиции, женщина родила малыша в заброшенном туалете и выбросила в яму. Мальчик выжил после падения и в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Спасатели ГСЧС достали малыша, завернутого в целлофановый пакет.

Полицейским удалось установить личность матери - ею оказалась 41-летняя женщина, которая сейчас находиться в больнице, у нее муж и 4 ребенка.

По факту содеянного возбудили статью, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что 27 марта в Киеве, вблизи ТЦ SmartPlaza произошло ДТП: 19-летний пьяный парень бросился под колеса внедорожника Hyundai.