Женщина, бросившая младенца в яму заброшенного туалета на Харьковщине, оказалась многодетной матерью

Ребенок, которого бросила умирать в пакете его мать в заброшенном туалете на ЖД вокзале в Харьковской области в пгт Панютино находиться в тяжелом состоянии. Выяснилось, что у его матери еще 4 детей.
Об этом 27 марта сообщили в Нацполиции Харьковщины.
Об инциденте сообщили около 6:40, заявительница сообщила, что в яме туалета станции плачет ребенок.
Согласно данным полиции, женщина родила малыша в заброшенном туалете и выбросила в яму. Мальчик выжил после падения и в тяжелом состоянии его доставили в больницу.
Спасатели ГСЧС достали малыша, завернутого в целлофановый пакет.
Полицейским удалось установить личность матери - ею оказалась 41-летняя женщина, которая сейчас находиться в больнице, у нее муж и 4 ребенка.
По факту содеянного возбудили статью, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Напомним, что 27 марта в Киеве, вблизи ТЦ SmartPlaza произошло ДТП: 19-летний пьяный парень бросился под колеса внедорожника Hyundai.