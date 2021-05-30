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В "Пинчук Арт Центре" посетителям рассказывают о "гражданской войне" на Донбассе: разгорается громкий скандал

В "Пинчук Арт Центре" посетителям рассказывают о "гражданской войне" на Донбассе: разгорается громкий скандал
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф

Пинчук арт центр в Киеве попал в скандал из-за описания одной из экспозиций, на которой были чашки найденные в доме после обстрела на Донбассе. Во время экскурсии по центру данную экспозицию назвали памятником "гражданской войны на Донбассе".

Об этом 30 мая в своем Фейсбуке сообщила Галина Сернивка.

По ее словам, побывала она в арт центре 29 мая и работы, которые там размещены не критикует, поскольку нет опыта в таком праве.

"У меня вопрос в другом. Как? !!! PinchukArtCentre как на седьмом году войны можно говорить, что у нас гражданская война, а на замечания отвечать в стиле "какая разница"? !!! Как ?! Эти чашки (фрагмент экспозиции) "найдены" в жилом доме, в который попал снаряд на Донбассе.

Рассказывая о "памятнике гражданским войнам" координатор-экскурсовод назвал и войну на востоке Украины гражданской. Я думала мне послышалось ... никто не возражал. И нет не послышалось. На мое замечание, что у нас не гражданская война экскурсовод вопросительно ответил "русско-украинская?" "Да, русско-украинская! Есть сомнения ?!", — поинтересовалась я, но этот вопрос остался без ответа", — рассказала женщина.

Напомним, что 27 мая, на позиции ВСУ в районе Верхнеторецкого вышла 16-летняя девочка, которая живет вместе с бабушкой в оккупированной Горловке и имеет паспорт ДНР.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, Исскуство.
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