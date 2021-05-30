"А денежки платим мы": в харьковское водохранилище полгода ручьем стекает горячая вода (видео)

В Харькове местный житель заснял, как горячая вода из теплосети бежит ручьем и впадает в Алексеевское ( Комсомольское) водохранилище.

Об этом сообщает харьковский паблик BEXA в своем Телеграмм-канале.

Подписчик заснял видео, где специально купил градусник и померял температуру воды. Как оказалось, вода горячая, выше 50℃.

Харьковчанин рассказал, что такой горячий источник бежит уже с января месяца. Он обращался в разные инстанции и ему пообещали, что начнут ремонт на этом участке в ближайшие время.

Следует отметить, что харьковчане уже несколько месяцев без горячей воды. Коммунальные предприятия запланировали масштабные ремонтные работы в этом году.

Так, в 2021 году планируют переложить рекордные 96 километров магистральных и внутриквартальных сетей, переоборудовать несколько котелен.

Стоит отметить, что 27 мая в Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская" возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" вновь прорвало трубу и грязная вода потоком текла по проезжей части, а проезд перекрыли.