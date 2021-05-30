В Одессе пожарный с сиреной поехал на базар, чтобы купить клубники (фото)

В Одессе пожарный поехал на базар за клубникой на служебном авто с включенной сиреной.

Об этом 30 ма в своем Фейсбуке сообщил одессит Леонид Иванишко. Он также поделился фотографией нарушителя.

Мужчина рассказал, как на улице Новосельского, во время поездки с семьей, через один квартал водитель пожарной машины ехал с сиреной, а потом остановился и начал закупаться клубникой.

"Едем с семьей по ул. Новосельского, вижу в зеркало, что едет пожарная машина с проблесковыми маячками, принимаю вправо и останавливаюсь. Водитель начинает включать сирену и стоит не обходит, я выехал на встречную чтобы ему было легче ехать, думал что пожар где-то, а мы подождем. Проехав еще квартал, видим водитель снова с сиреной и проблесковыми начинает двигаться на красный, его пропускают потому что понимают что у кого-то может быть беда и ребята спасают жизни. Так получилось что нам тоже было нужно в ту же сторону куда двигался пожарный автомобиль и что мы видим, у Нового рынка, спаситель останавливается, выходит и едет покупать клубнику. Остановившись пошел спросить это именно то для чего он использовал свое служебное положение и так спешил? Услышал чтобы я, шел очень далеко, а именно на три буквы. Достал телефон и начал фиксировать "героя", "герой" начал стесняться и отвернулся, предлагал мне что-то набить, я предложение принял, но дальше разговоров и матерных слов не дошли", — рассказал Леонид.

Кадры с места событий:

Напомним, что 30 мая в Киеве в Святошинском районе произошло ДТП с участием водителя в алкогольном опьянении.