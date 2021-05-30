В Киеве пьяный таксист покатал пешехода на капоте и пытался скрыться (видео)

В ночь на 30 мая в Киеве в Святошинском районе произошло ДТП с участием водителя в алкогольном опьянении.

Об этом сообщили "Стражи Эспрессо" в своем Telegram-канале.

Водитель такси Skoda Fabia на бульваре Вернадского сбил и прокатил на капоте своего авто парня, который сделал ему замечание за пьяное вождение.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Сообщается, что по бульвару ехал парень на автомобиле и увидел впереди как автомобиль Skoda Fabia едет по дороге и его водит со стороны в сторону. Водитель догнал "Шкоду" и решил проверить все ли в порядке с водителем, может ему стало плохо.

Оказалось, что от водителя пахнет алкоголем и тот ведет себя неадекватно для трезвого человека. После чего пьяный водитель сел в машину, дал по газам и сбил парня, проехав с ним на капоте около 500 метров.

Далее "шумахер" остановился, выбежал из машины и стал убегать, однако на обочине его догнали и остановили прохожие вместе с работниками службы охраны, которые в это время проезжали рядом.

После чего на место прибыли патрульные с алкотестером. Драгер показал у водителя 1.47 промилле алкоголя. На место вызвали следственно-оперативную группу, а авто забрали на штрафплощадку на эвакуаторе.

Напомним, 27 мая на въезде в Киев произошло ДТП с участием Нацгвардии. Грузовики не смогли вовремя затормозить на мокрой после дождя дороге и врезались друг в друга.

А 25 мая на Крещатике произошла тройная авария, в результате чего пострадала пожилая женщина.