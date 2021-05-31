"Позор!" В Днепре нашли автобусы с прикрытыми пенопластом дырами и недекоммунизированными табличками

В Днепре на рейсы, курсирующие по городским автобусным маршрутам, выпускают транспорт, который уже давно пора списывать. Старость транспорта подтверждают и не декоммунизированные таблички маршрутов.

Соответствующие фото публикует в Telegram-канале "Днепр оперативный".

На кадрах видно поржавевшие каркасы автобуса, из которых торчат куски пенопласта, закрывавшие дыры в этом самом каркасе.

На видео опубликованных с одной из таких постаревших маршруток, видно, что автобус еле-еле едет. Видно, что водитель лишний раз, по всей видимости, боится прибавить скорость, вдруг автобус развалится.

"На Эуропу. Нищая страна", "Позор", "Техосмотр прошел автобус и допущен к пассажирским перевозкам! Да ездит! Я за ним недавно ехал! Печаль – печальная", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе, у автобуса во время движения отлетело заднее колесо.