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С 60-ю экипажами полиции: задержали банду похитителей, державших в страхе Западную Украину (фото)

С 60-ю экипажами полиции: задержали банду похитителей, державших в страхе Западную Украину (фото)
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф

В Западной Украине копы задержали опасную банду из Мукачево, которая занималась разбоем, торговлей наркотиками и похищениями людей.

О масштабной спецоперации с привлечением 60-ти экипажей полиции сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Устойчивое иерархическое объединение, которое систематически и целенаправленно занималось преступной деятельностью" - так охарактеризовали группировку в полиции.

Сообщается, что все семеро задержанных - жители Закарпатской области в возрасте от 25 до 46 лет, спортивного телосложения и которые обладают навыками боевых искусств. Предположительно, именно они могли похитить известного мукачевского рэпера Влада Русина в сентябре 2020 года.

Главарей мукачевской банды было двое: одного "взяли" во львовском аэропорту по прилете из Турции, второго - на границе с Польшей.

Во время обысков правоохранители изъяли внушительный арсенал: более 50 единиц огнестрельного оружия и 15 травматов, 2 помповых ружья, 20 пистолетов ТТ, ПМ и "Форт-17", 6 гранат и многое другое. 

За создание преступной организации, незаконное лишение свободы, разбой, незаконное завладение транспортным средством задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, нашумевшая история с избиением людей и авто на дороге в Киеве приняла неожиданный поворот.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Западная Украина, Задержание, Мукачево, Банда.
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