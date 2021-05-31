С 60-ю экипажами полиции: задержали банду похитителей, державших в страхе Западную Украину (фото)

В Западной Украине копы задержали опасную банду из Мукачево, которая занималась разбоем, торговлей наркотиками и похищениями людей.

О масштабной спецоперации с привлечением 60-ти экипажей полиции сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Устойчивое иерархическое объединение, которое систематически и целенаправленно занималось преступной деятельностью" - так охарактеризовали группировку в полиции.

Сообщается, что все семеро задержанных - жители Закарпатской области в возрасте от 25 до 46 лет, спортивного телосложения и которые обладают навыками боевых искусств. Предположительно, именно они могли похитить известного мукачевского рэпера Влада Русина в сентябре 2020 года.

Главарей мукачевской банды было двое: одного "взяли" во львовском аэропорту по прилете из Турции, второго - на границе с Польшей.

Во время обысков правоохранители изъяли внушительный арсенал: более 50 единиц огнестрельного оружия и 15 травматов, 2 помповых ружья, 20 пистолетов ТТ, ПМ и "Форт-17", 6 гранат и многое другое.

За создание преступной организации, незаконное лишение свободы, разбой, незаконное завладение транспортным средством задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, нашумевшая история с избиением людей и авто на дороге в Киеве приняла неожиданный поворот.