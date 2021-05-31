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Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно

Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф

Киберполицейские 31 мая придали огласке вопиющий случай на Киевщине: отец двух несовершеннолетних девочек продавал в сети порно с ними, да еще и принуждал к интиму с приятелями.

Об этом информируют в пресс-службе МВД Украины.

Сообщается, что горе-отец был "режиссером" порно со своими детьми, которым не было и 16-ти. Запрещенные ролики с дочерями он продавал в интернете. 

Более того, он предлагал знакомым за деньги вступить в сексуальную связь с дочерями. Один из них - 53-летний местный житель - неоднократно пользовался такими интим-услугами. Теперь в его отношении открыли уголовное производство: за "совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Что же касается отца девочек, в его отношении также проходит досудебное расследование, по итогу которого тюрьмы избежать ему вряд ли удастся.

Напомним, киберполиция задержала мужчину, который совершал действия сексуального характера  в отношении 9-летней дочери сожительницы. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 261

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Несовершеннолетние, Киевщина, Интим, Детское порно.
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