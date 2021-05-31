В Киеве вороны атаковали прохожего: эпичное видео

В понедельник, 31 мая, в Киеве на улице Саксаганского на мужчину напали две вороны.

Видео нападения опубликовали в Telegram-канале "Великий Київ".

"Атака пернатых посреди Киева. Вот так в столице на улице Саксаганского птицы нападают на прохожих", - говорится подписи к кадрам.

На видео видно, как одна из ворон налетает на мужчину и пытается клюнуть его в темечко. После этого, к этой вороне присоединилась еще одна. И сотворить вышеописанное они пытались уже вдвоем. Мужчина, ставший жертвой ворон, начал убегать от них. При этом делал это он, пригнувшись.

В комментариях к кадрам все же нашли позитив от происшедшего.

"Хорошо, что не гадят", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве заметили массовый мор птиц.