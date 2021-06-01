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Маленькая Венеция: первый летний дождь устроил потоп в Днепре (фото, видео)

Маленькая Венеция: первый летний дождь устроил потоп в Днепре (фото, видео)
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф

Во вторник, 1 июня, в Днепре после дождя одна из улиц превратилась в "маленькую Венецию". В итоге автомобилям, "курсирующим" по ней, в прямом смысле плыть.

Соответствующие фото и видео публиковали в соцсетях.

Так, в Днепре водой до краев залило улицу Любарского. На опубликованных кадрах видно, как машины утопают в дождевой воде практически до середины колеса. Водители с трудом преодолевают эту полосу препятствий длиной в улицу. Повезло фурам – потоп для их размеров кажется обычной лужей. Но и им не до шуток - по дороге они пробираются с трудом.

Как сообщал "Телеграф", ранее дождем затопило Керчь. Затопленными оказались практически все центральные улицы. А пешеходам приходилось изобретать новые пути прохода, дабы не угодить в очередную "реку" из дождевой воды.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 131

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Днепр, Дожди, Видео, Фото, Потопы.
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