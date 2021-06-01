Маленькая Венеция: первый летний дождь устроил потоп в Днепре (фото, видео)

Во вторник, 1 июня, в Днепре после дождя одна из улиц превратилась в "маленькую Венецию". В итоге автомобилям, "курсирующим" по ней, в прямом смысле плыть.

Соответствующие фото и видео публиковали в соцсетях.

Так, в Днепре водой до краев залило улицу Любарского. На опубликованных кадрах видно, как машины утопают в дождевой воде практически до середины колеса. Водители с трудом преодолевают эту полосу препятствий длиной в улицу. Повезло фурам – потоп для их размеров кажется обычной лужей. Но и им не до шуток - по дороге они пробираются с трудом.

Как сообщал "Телеграф", ранее дождем затопило Керчь. Затопленными оказались практически все центральные улицы. А пешеходам приходилось изобретать новые пути прохода, дабы не угодить в очередную "реку" из дождевой воды.