"В ней косточки из бриллиантов": сеть озадачили цены на черешню на украинских рынках

В сети показали фото цены одного килограмма черешни в Одессе на Привозе. Продавец предлагал купить ягоду за почти 700 гривен. Сеть озадачила такая стоимость.

Об этом 2 июня сообщил в своем Фейсбуке одессит Юрий Сердюк.

Судя по фотографии, сделанной на рынке перед тем самым прилавком, где продают "золотую" по своей цене ягоду, ее стоимость равняется 680 гривнам. Также вблизи с черешнями висит табличка с просьбой ягоды не трогать.

Фото с места событий:

Данная новость не могла остаться без внимания сети. Пользователи не могли понять причину выставления такой цены на продукт.

"Не верю что такая цена. Написать для фото, это возможно", — написал пользователь Людмила Литвиненко.

"Если берешь 2 кг, то дают по 30 гривен помидоры очень хорошие...", — написал пользователь Людмила Чебан.

Напомним, что 24 мая произошел похожий инцидент. На одном из украинских рынков картофель из Израиля оказался наполовину дешевле местного. Сеть озадачили такие цены.