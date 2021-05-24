"А там засуха и никогда не было чернозема": сеть озадачил картофель из Израиля, который на 50% дешевле украинского (фото)

На одном из украинских рынков картофель из Израиля оказался на половину дешевле местного. Сеть озадачили такие цены.

Об этом 24 мая в Фейсбуке сообщил адвокат Сергей Наумович. Он также поделился фото с ценами на картофель.

"Чувствую, что через лет 20 не будет иметь никакого значения, сколько у тебя в стране чернозема. Израиль, например, экспортирует в аграрную страну картофель, выращенный фактически в пустыне, где в основном засуха и никогда в жизни не было чернозема. На прилавках наших магазинов местный картофель на 50% (!!!) дороже израильского. И это после доставки и растаможки... А мы продолжаем учить детей в школах, какие уникальные у нас условия на этой планете для выращивания различных видов культур", прокомментировал фото адвокат.

Данное фото не могло остаться без внимания соцсети.

Многие пользователи удивились таким ценам на украинку картошку.

Некоторые люди пытались объяснить такую цену на картофель из Израиля.

Напомним, что ранее народные депутаты рассказали сколько они тратят в месяц на продукты питания.