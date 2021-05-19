Месячная зарплата "улетает" за один поход в супермаркет: стало известно, сколько нардепы тратят на продукты (видео)

Стало известно, сколько народные депутаты тратят в месяц на продукты питания.

Соответствующий видеоопрос опубликовала в своем Telegram-канале "Страна".

Так, депутат от Европейской солидарности Ахтем Чийгоз, не стал скрывать, что за один поход в супермаркет тратит от 3 до 5 тысяч гривен.

Депутат от Слуги народа Ирина Верещук призналась, что на эту статью расходов у нее уходит около 7 тысяч гривен.

"Думаю, семь тысяч гривен. У нас четыре члена семьи. Они все взрослые, из них трое мужчин. И как вы понимаете, все едят", - рассказала она.

Депутат партии "ОПЗЖ" Илья Кива тратит около 12 тысяч гривен.

"Я вам честно скажу, что последнее время закупкой продуктов занимаются мои помощники. …В среднем, у них уходит приблизительно 12 тысяч гривен", - подсчитал он.

Николай Тищенко конкретную сумму не назвал, ограничившись ресторанными расценками.

"Могу сказать, что цены в заведении общественного питания 135 грн на человека: первое, второе и компот", - ответил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, во сколько обойдется обед в столовой Верховной Рады.