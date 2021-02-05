Цена трапезы - один поход в магазин: сколько стоит пообедать в столовой Рады (фото)

Цены в столовой для нардепов в Верховной Раде вряд ли посильны для кошелька среднестатистического украинца.

Об этом можно судить по фото из меню столовой для народных избранников в четверг, 4 февраля, которое на своей странице опубликовал фотограф Александр Гончаров.

Так, из самого дорогого – блюда из семги: филе из семги – 174 гривен за 100 граммов, филе семги, запеченное с грушей – 216 гривен за 175 граммов. Из более дешевых вариантов, например котлеты рыбные – 42 гривны за 100 граммов, сырники с изюмом и сметаной – 51 гривна за 100 граммов и деруны – 54 гривны за 100 граммов.

"Ням! А вы бы что заказали? Цены депутатской столовки в ВР. Филе семги за 216 грн. и салат "Царский" за 90", - прокомментировал фото автор.

Как сообщал "Телеграф", ранее в НБУ рассказали, что происходит с ценами на продукты в Украине.