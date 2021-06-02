Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня

Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда

Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф скриншот

В Государственной пограничной службе Украины в годовщину начала осады управления Луганского пограничного отряда 2 июня опубликовали уникальное видео о тех событиях.

"Благодаря записи телефонных разговоров вы сможете не только увидеть, но и услышать, о чем говорили пограничники под аккомпанемент вражеских обстрелов", - говорится в сопровождающем видео тексте на официальном канале в YouTube Госпогранслужбы.

В погранведомстве отметили, что первые выстрелы в сторону управления погранотряда прозвучали 2 июня 2014 года в 4 часа утра. Правоохранительные органы и государственные учреждения города уже были под контролем боевиков.

"170 пограничников попали в осаду. Три сотни террористов атаковали отряд. Они вели огонь из дворов, крыш и даже квартир многоэтажек Квартала Мирный. Восемь стражей границы получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти", - говорится в тексте.

Пограничники экономили патроны и старались быть максимально точными

"В определенный момент к воротам отряда пришли родители пограничников. Шестеро деморализованных контрактников покинули свои позиции", - пишут в ведостве.

Оборона продолжалась до ночи следующих суток.

 Как сообщалось, Украина в мае на Донбассе потеряла шестерых защитников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

Все по теме:

Луганск, Пограничники, Обстрел, Видео, Погранотряд, Осада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков
02 "Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
03 Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
04 Скандальная история с Netflix и "бандеровцем" получила новый поворот
05 Запад знает, но молчит: что известно о роли России в истории с угоном самолета Ryanair в Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП
Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП
Милованову нашли &quot;тепленькое&quot; место в &quot;Укроборонпроме&quot;
Милованову нашли "тепленькое" место в "Укроборонпроме"
Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке
Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь