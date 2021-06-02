Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда

В Государственной пограничной службе Украины в годовщину начала осады управления Луганского пограничного отряда 2 июня опубликовали уникальное видео о тех событиях.

"Благодаря записи телефонных разговоров вы сможете не только увидеть, но и услышать, о чем говорили пограничники под аккомпанемент вражеских обстрелов", - говорится в сопровождающем видео тексте на официальном канале в YouTube Госпогранслужбы.

В погранведомстве отметили, что первые выстрелы в сторону управления погранотряда прозвучали 2 июня 2014 года в 4 часа утра. Правоохранительные органы и государственные учреждения города уже были под контролем боевиков.

"170 пограничников попали в осаду. Три сотни террористов атаковали отряд. Они вели огонь из дворов, крыш и даже квартир многоэтажек Квартала Мирный. Восемь стражей границы получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти", - говорится в тексте.

Пограничники экономили патроны и старались быть максимально точными

"В определенный момент к воротам отряда пришли родители пограничников. Шестеро деморализованных контрактников покинули свои позиции", - пишут в ведостве.

Оборона продолжалась до ночи следующих суток.

Как сообщалось, Украина в мае на Донбассе потеряла шестерых защитников.