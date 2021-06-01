Украина на Донбассе потеряла шестерых защитников в мае: их истории и фото

За май Украина потеряла на Донбассе шестерых своих защитников.

"Телеграф" собрал данные о каждом из погибших.

В День пехоты, 6 мая, не стало военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого.

Также в этот день от пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

7 мая погиб 42-летний Юрий Опрышко, младший сержант штурмового батальона "Айдар". Военного подстрелили еще 9 апреля - вражеский снайпер ранил его в затылок у Старогнатовки в Донецкой области.

8 мая в военном госпитале скончался 25-летний украинский военнослужащий Виктор Городиченко из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево 28 апреля.

В четверг, 13 мая, на Донбассе от пули снайпера боевиков погиб Павел Колесник.

В четверг, 27 мая под Новотошковским в Донецкой области от пули снайпера на Донбассе погиб 36-летний Максим Полевой.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 15 мая, стало известно о смерти 38-летней Ольги Гранецкой, снайпера ВСУ, сестры известной украинской писательницы Виктории Гранецкой-Стафийчук. Военная умерла от онкологии.