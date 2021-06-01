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Украина на Донбассе потеряла шестерых защитников в мае: их истории и фото

Украина на Донбассе потеряла шестерых защитников в мае: их истории и фото
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф

За май Украина потеряла на Донбассе шестерых своих защитников.

"Телеграф" собрал данные о каждом из погибших.

В День пехоты, 6 мая, не стало военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого.

Дмитрий Товчигречка погиб на Донбассе

Также в этот день от пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

Сергей Коробцов погиб на Донбассе

 7 мая погиб 42-летний Юрий Опрышко, младший сержант штурмового батальона "Айдар". Военного подстрелили еще 9 апреля - вражеский снайпер ранил его в затылок у Старогнатовки в Донецкой области.

Юрий Опрышко погиб на Донбассе

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8 мая в военном госпитале скончался 25-летний украинский военнослужащий Виктор Городиченко из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево 28 апреля.

Виктор Городиченко погиб на Донбассе

 В четверг, 13 маяна Донбассе от пули снайпера боевиков погиб Павел Колесник.

 Павел Колесник погиб на Донбассе

 В четверг, 27 мая под Новотошковским в Донецкой области от пули снайпера на Донбассе погиб 36-летний Максим Полевой.

Максим Полевой погиб на Донбассе

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 15 мая, стало известно о смерти 38-летней Ольги Гранецкой, снайпера ВСУ, сестры известной украинской писательницы Виктории Гранецкой-Стафийчук. Военная умерла от онкологии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Погибшие, ВСУ, Май, Война на Донбассе.
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