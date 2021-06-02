Солдат убил военного электрошнуром: в Днепре будут судить серийного душителя

В Днепре будут судить за убийства военного, который задушил и ограбил двоих человек.

Об этом сообщает Днепровская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Согласно информации следователей, в феврале этого года старший солдат, служащий в украинской армии по контракту, поссорился с женщиной, которую сначала начал душить, а после - утопил в ванной. После убийства своей знакомой он украл ее мобильный и вернулся в воинскую часть.

Вскоре он совершил еще одно убийство. По информации прокуратуры, он помогал с ремонтом в квартире другого военного, и тот задолжал ему денег. Во время словесной перепалки старший солдат задушил коллегу шнуром питания от электроприбора, а после перевел на свою карту чуть более 9 тысяч гривен.

Военного будут судить по факту "умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, из корыстных побуждений, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство , а также тайного похищения чужого имущества (кража), совершенное повторно".

Максимальное наказание, которое ему грозит, - пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве в бойца ВСУ выстрелили в целях самозащиты.