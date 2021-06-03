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Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)

Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)
10:47 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Одессе в частной клинике на улице Космонавтов 10 к1 произошло ЧП: инвалида "засосало" внутрь МРТ вместе с коляской.

Об этом 2 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вая Одесса".

Сообщается, что инвалид проигнорировал просьбу медиков и не соблюдал правила техники безопасности. Так, пока они отвернулись, мужчина открыл дверь в комнату, где должны были делать МРТ и его вместе с коляской затянуло внутрь силой магнита.

Фото с места событий:

МРТ

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Украина одесса больница коляска ЧП магнит 3 июня

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Данный инцидент не мог остаться без внимания сети. Многие пользователи шутили по данному поводу.

"А он точно в том месте инвалид?", — поинтересовался пользователь Владимир.

скрин

"Ого магнит", — удивился пользователь под ником Ttraxxas TRX-4.

скриншот

"Нормуль) Как в фильме полетал)", — прокомментировал пользователь Дмитрий.

"Так люди-икс могут появляться", — пошутил пользователь под ником Artie.

тг

"Ну хоть портал в преисподней не открылся и от слава богу!", — пошутил пользователь под ником Лабиринт Смерти

телега

"Это фиаско", — написал пользователь под ником Браток.

комент

"Не можешь ходить летай!", — написал пользователь Антон.

коментарий

"Гагарин", — по иронизировал пользователь под ником Aleksandr Odessa.

скин комент

Напомним, что в Днепропетровске в больнице имени Мечникова врачи сделали ребенку с врожденным уродством на лице сложную операцию и спасли ей жизнь.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, МРТ.
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