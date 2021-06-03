Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)

В Одессе в частной клинике на улице Космонавтов 10 к1 произошло ЧП: инвалида "засосало" внутрь МРТ вместе с коляской.
Об этом 2 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вая Одесса".
Сообщается, что инвалид проигнорировал просьбу медиков и не соблюдал правила техники безопасности. Так, пока они отвернулись, мужчина открыл дверь в комнату, где должны были делать МРТ и его вместе с коляской затянуло внутрь силой магнита.
Фото с места событий:
Данный инцидент не мог остаться без внимания сети. Многие пользователи шутили по данному поводу.
"А он точно в том месте инвалид?", — поинтересовался пользователь Владимир.
"Ого магнит", — удивился пользователь под ником Ttraxxas TRX-4.
"Нормуль) Как в фильме полетал)", — прокомментировал пользователь Дмитрий.
"Так люди-икс могут появляться", — пошутил пользователь под ником Artie.
"Ну хоть портал в преисподней не открылся и от слава богу!", — пошутил пользователь под ником Лабиринт Смерти
"Это фиаско", — написал пользователь под ником Браток.
"Не можешь ходить летай!", — написал пользователь Антон.
"Гагарин", — по иронизировал пользователь под ником Aleksandr Odessa.
Напомним, что в Днепропетровске в больнице имени Мечникова врачи сделали ребенку с врожденным уродством на лице сложную операцию и спасли ей жизнь.