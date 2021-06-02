Девочка не могла даже есть: в Днепре спали ребенка "со страшным уродством на лице"

В Днепропетровске в больнице имени Мечникова врачи сделали ребенку с врожденным уродством на лице сложную операцию и спасли ей жизнь.

Об этом 2 июня сообщили в Фейсбуке гендиректора Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергея Риженка.

Сообщается, что ребенка мать воспитывает одна. Девочку не берут в детский сад. При этом она не может нормально питаться и ест через зонд, говорить также не может из-за патологии.

Так, двое врачей решили исправить ситуацию и помочь девочке.

Ее матери угрожали органы опеки лишением родительских прав.

После проделанной работы с пациенткой операция была завершена успешно. Ребенок смог есть и даже говорить.

Напомним, что 1 июня, в реанимации скончался двухлетний мальчик, отравившийся угарным газом во время пожара 9 апреля в 16-этажном доме по улице Марины Цветаевой в Киеве.