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Пытались спасти полтора месяца: в Киеве умер двухлетний мальчик, надышавшийся угарным газом при пожаре

Пытались спасти полтора месяца: в Киеве умер двухлетний мальчик, надышавшийся угарным газом при пожаре
12:47 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Во вторник, 1 июня, в реанимации скончался двухлетний мальчик, отравившийся угарным газом во время пожара 9 апреля в 16-этажном доме по улице Марины Цветаевой в Киеве.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

"Все время с момента госпитализации его состояние оставалось критическим и нестабильным, врачи полтора месяца боролись за жизнь мальчика. Последние несколько дней он находился в состоянии запредельной комы, близкой к смерти мозга", - говорится в заметке.

Состояние второго пострадавшего ребенка – шестилетнего мальчика, - нормально: он выздоровел и уже находится дома.

Как сообщалось, в Одессе взорвавшийся телевизор чуть не убил одесситку и двух ее котов.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 268

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Киев, Пожар, Ребенок, Умер, Цветаевой.
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