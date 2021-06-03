Налицо все признаки опьянения, а по справке трезвый: в Ужгороде разразился скандал с топ-пограничником

В среду, 2 июня, поздно вечером в Ужгороде (Закарпатская обл.) патрульные полицейские остановили заместителя начальника Чопского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Александра Михайлюка с явными признаками алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования, но поехал в больницу, где ему выписали справку о том, что он трезв.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале ужгородский журналист Виталий Глагола.

"По словам очевидцев, у пограничника были явные признаки алкогольного опьянения, от него сильно несло алкоголем, а поведение было далеко некоренным. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения служащий отказался", - пишет журналист.

В итоге на Михайлюка был составлен протокол по статье 130 КУоАП "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения".

Однако на этом, пишет Глагола, история не закончилась: после этого пограничник поехал в Закарпатский областной наркодиспансер.

"Там составили протокол медицинского освидетельствования номер 547, и врач Лендел Екатерина Иосифовна выяснила, что пограничник будто бы и не был пьян", - говорится в публикации.

В связи с этим он выразил надежду, что патрульная полиция обнародует видео с бодикамер, на котором будет видно состояние пограничника во время остановки и общения с патрульными.

Официальных комментариев ни от Госпогранслужбы, ни от полиции, ни от медиков пока нет.

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