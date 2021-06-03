Вместо кокаина подложила липу: всплыли подробности похищения наркотиков полицейской из Одессы (фото)

Одесская полицейская, похитившая на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков, которой заведовала, работала "в команде", сбывая кокаин через местных наркодилеров. "Клиентами" полицейской и ее подельников были местные наркозависимые.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники и следователи спецслужбы, в частности, задокументировали, что полицейская полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Он был изъят в прошлом году. Кокаин наркодельцы пытались реализовать мелкими партиями.

Во время обысков по месту жительства и работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

Полицейской грозит от 9 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", в Малайзии задержали женщину из Украины, которая перевозила 2,1 кг кокаина в коробках из-под шоколада.