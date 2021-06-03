Снежные шапки местами больше 3 метров: в Карпатах с начала лета не сходит снег (фото, видео)

На третий день лета в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, который сопровождался шквальным ветром.

Об этом 3 мая сообщили в Фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Сообщается, что на 8:30 утра на горе было облачно с прояснениями, при ветре в 15 м/с.

Температуры воздуха в это время были на уровне -1 градуса.

В свою очередь на горном массиве были замечены огромный шапки из снега, которые местами достигали более 3 метров.

Пользователи сети поделились кадрами, снятыми в горах:

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Напомним, что 3 июня в оккупированном боевиками Донецке сильный дождь стал причиной потопа на улицах города.