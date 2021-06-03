Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Мы на грани катастрофы: как корпорации присаживают детей на электронные сигареты и можно ли спасти ситуацию
Мы на грани катастрофы: как корпорации присаживают детей на электронные сигареты и можно ли спасти ситуацию
Мустафа Джемилев о будущем Крыма: Россия пускает в ход в шантаж и угрозы, хотя участие в Крымской платформе предложили даже ей
Мустафа Джемилев о будущем Крыма: Россия пускает в ход в шантаж и угрозы, хотя участие в Крымской платформе предложили даже ей
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
"Через 30 лет увидят больных детей": украинец объявил голодовку из-за реформ питания Клопотенко
"Через 30 лет увидят больных детей": украинец объявил голодовку из-за реформ питания Клопотенко

Снежные шапки местами больше 3 метров: в Карпатах с начала лета не сходит снег (фото, видео)

Снежные шапки местами больше 3 метров: в Карпатах с начала лета не сходит снег (фото, видео)
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

На третий день лета в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, который сопровождался шквальным ветром.

Об этом 3 мая сообщили в Фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Сообщается, что на 8:30 утра на горе было облачно с прояснениями, при ветре в 15 м/с. 

Температуры воздуха в это время были на уровне -1 градуса.

В свою очередь на горном массиве были замечены огромный шапки из снега, которые местами достигали более 3 метров.

Пользователи сети поделились кадрами, снятыми в горах:

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Andriy Korotkyy (@andrewkorotkyy)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by GuruT (@copperant750)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Комменты UA (@kommentu_ua)

Напомним, что 3 июня в оккупированном боевиками Донецке сильный дождь стал причиной потопа на улицах города.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

Все по теме:

Украина, Погода, Гора, Снег, Поп Иван.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)
02 "Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
03 Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
04 Перевернувшаяся фура полностью перекрыла трассу под Одессой (фото, видео)
05 Tesla потеряла управление и вдрызг разбилась на окраине Киева (эксклюзивные фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Родственники подростка, заживо спалившего свою жену, обвинили жертву в &quot;страшном грехе&quot;
Родственники подростка, заживо спалившего свою жену, обвинили жертву в "страшном грехе"
Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)
Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)
Оккупированный Донецк тоже заливает: в маршрутках фонтаны, а ставки выходят с берегов (видео)
Оккупированный Донецк тоже заливает: в маршрутках фонтаны, а ставки выходят с берегов (видео)
Новая Юля? &quot;Слуга народа&quot; удивила новым образом в Раде (фото)
Новая Юля? "Слуга народа" удивила новым образом в Раде (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь