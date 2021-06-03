Оккупированный Донецк тоже заливает: в маршрутках фонтаны, а ставки выходят с берегов (видео)

В оккупированном боевиками Донецке сильный дождь стал причиной потопа на улицах города.
Об этом 2 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Чп Донецк". Там также поделились кадрами потопа снятыми очевидцами.
Сообщается, что в результате непогоды множественные улицы в городе стали непроходимы.
Залило автостанцию в центре, что бывает обычно в такую погоду. Также из-за дождя некоторые ставки вышли из берегов.
В Макеевке также непогода постаралась не на шутку. Гражданам удалось заснять фонтан воды в автобусе, который бил из-под пола.
Видео с места событий:
Напомним, что 29 мая гроза с ливнем обрушилась на Симферополь и ближайшие населенные пункты.
30 мая, на Житомир обрушился сильный ливень. Традиционно непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.