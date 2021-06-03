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Оккупированный Донецк тоже заливает: в маршрутках фонтаны, а ставки выходят с берегов (видео)

Оккупированный Донецк тоже заливает: в маршрутках фонтаны, а ставки выходят с берегов (видео)
12:24 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В оккупированном боевиками Донецке сильный дождь стал причиной потопа на улицах города.

Об этом 2 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Чп Донецк". Там также поделились кадрами потопа снятыми очевидцами.

Сообщается, что в результате непогоды множественные улицы в городе стали непроходимы.

Залило автостанцию в центре, что бывает обычно в такую погоду. Также из-за дождя некоторые ставки вышли из берегов.

В Макеевке также непогода постаралась не на шутку. Гражданам удалось заснять фонтан воды в автобусе, который бил из-под пола.

Видео с места событий:




Напомним, что 29 мая гроза с ливнем обрушилась на Симферополь и ближайшие населенные пункты.

30 мая, на Житомир обрушился сильный ливень.  Традиционно непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Донецк, Украина, Погода, Дождь.
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