Оккупированный Донецк тоже заливает: в маршрутках фонтаны, а ставки выходят с берегов (видео)

В оккупированном боевиками Донецке сильный дождь стал причиной потопа на улицах города.

Об этом 2 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Чп Донецк". Там также поделились кадрами потопа снятыми очевидцами.

Сообщается, что в результате непогоды множественные улицы в городе стали непроходимы.

Залило автостанцию в центре, что бывает обычно в такую погоду. Также из-за дождя некоторые ставки вышли из берегов.

В Макеевке также непогода постаралась не на шутку. Гражданам удалось заснять фонтан воды в автобусе, который бил из-под пола.

Видео с места событий:









Напомним, что 29 мая гроза с ливнем обрушилась на Симферополь и ближайшие населенные пункты.

30 мая, на Житомир обрушился сильный ливень. Традиционно непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.