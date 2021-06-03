Держал в доме два часа: под Харьковом мужчина захватил в заложники жену и 4-летнего сына (видео)

В четверг, 3 июня, в Чугуеве Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники свою бывшую жену и 4-летнего сына.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины, отметив, что спецоперация по освобождению заложников и задержанию "смельчака" продолжалась полночи.

"29-летний злоумышленник пришел к своей бывшей девушке ночью с требованием увидеть 4-летнего сына. Между бывшими супругами возник конфликт, из аргументов - у мужчины был только нож и дерзость", - говорится в сообщении.

В действие была введена полицейская операция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время переговоров ребенка удалось забрать у мужчины.

Переговоры продолжались более двух часов. 3 июня около 1:55 мужчина отпустил женщину. Преступника задержали.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Полтавской области угонщик авто взял в заложники полицейского.