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Десятки киевских школ могут остаться без директоров: в чем причина

Десятки киевских школ могут остаться без директоров: в чем причина
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф

В Киеве сложилась патовая ситуация с назначением директоров около сотни школ. Все дело в том, что столичный департамент образования, по информации "Телеграфа", провалил конкурс на назначение руководителей учебных заведений.

Как утверждает собеседник издания, осведомленный с ситуацией, Департамент образования и науки КГГА вовремя не подал новое положение о конкурсе, а положение, принятое еще в 2017 году, не соответствует новому закону, который регулирует сферу образования.

"Директора почти сотни заведений оказались в ситуации, когда трудовые договоры с ними заканчиваются, а новые подписать не могут. Отсутствие нового положения о конкурсе не позволяет отобрать и назначить руководителей учебных заведений", - сообщает источник издания в Киевсовете.

По его словам, еще в конце 2020 года депутаты Киевсовета были готовы рассмотреть положение, однако профильный департамент КГГА во главе с Еленой Фиданян, зачем-то тянул время. Более того, депутатский корпус готовился предоставить кандидатуры на посты директоров, однако по вине Департамента дело с места так и не сдвинулось.

2 июня Комиссия по образованию, науке, молодежи и спорта Киевсовета поручила Департаменту образования предоставить Комиссии заявления кандидатов на должности директоров школ со стороны депутатов.

Эта мера является вынужденной, поскольку на данный момент около сотни школ Киева могут остаться без директоров. Таким образом в заложниках остаются не только трудовые коллективы, но и ученики вместе с их родителями. И все это накануне летних каникул.

Как сообщалось ранее, украинских студентов могут начать штрафовать за плагиат в рефератах.

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Киев, Школы.
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