Пятилетний мальчик умер после жалоб на боли в животе: первые детали трагедии на Харьковщине

В Балаклее (Харьковская область) в больнице скончался 5-летний мальчик.

Об этом сообщает "Балаклія FM 90.5" в Фейсбук.

В сообщении указывается, что ребенок поступил в хирургическое отделение с жалобами на боли в животе 1 июня. По словам родственников, родители мальчика ждали в приемной по меньшей мере два часа пока получили результаты анализов и дождались хирурга.

После обследования мальчика было решено отправить в Харьков.

"В настоящее время известно, что мальчик умер в реанимационном отделении Харьковской областной клинической больницы №1. До того, с подозрением на аппендицит, ребенку проводили, подготовительные к переводу в Харьковскую больницу, действия", - указывается в сообщении.

Предварительная причина смерти - интоксикация организма.

Как сообщалось ранее, в Киеве скончался 2-летний мальчик, надышавшийся угарным газом. Врачи спасали его почти полтора месяца.