Пятилетний мальчик умер после жалоб на боли в животе: первые детали трагедии на Харьковщине

В Балаклее (Харьковская область) в больнице скончался 5-летний мальчик.
Об этом сообщает "Балаклія FM 90.5" в Фейсбук.
В сообщении указывается, что ребенок поступил в хирургическое отделение с жалобами на боли в животе 1 июня. По словам родственников, родители мальчика ждали в приемной по меньшей мере два часа пока получили результаты анализов и дождались хирурга.
После обследования мальчика было решено отправить в Харьков.
"В настоящее время известно, что мальчик умер в реанимационном отделении Харьковской областной клинической больницы №1. До того, с подозрением на аппендицит, ребенку проводили, подготовительные к переводу в Харьковскую больницу, действия", - указывается в сообщении.
Предварительная причина смерти - интоксикация организма.
Как сообщалось ранее, в Киеве скончался 2-летний мальчик, надышавшийся угарным газом. Врачи спасали его почти полтора месяца.