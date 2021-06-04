Высший совет правосудия Украины подарил пожизненные выплаты "судье ЛНР"

Высший совет правосудия вместо того, чтобы уволить, отправил в почетную отставку "судью ЛНР" Наталью Булавину. То есть, за ней остались все судейские выплаты и пенсия.

Об этом в Facebook сообщает "Фундация DEJURE".

Дело в том, что до прихода боевиков ЛНР в Луганскую область, Булавина работала председателем Краснодонского районного суда. Но потом она не вернулась в Украину, а осталась на оккупированной территории и продолжает работать "председателем совета судей и судьей Верховного суда ЛНР".

Еще в 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала уволить Булавину.

Кроме рекомендации ВККС Высший совет правосудия получила письмо от СБУ, в котором говорилось, что Булавина участвовала в совещаниях по обсуждению "уголовного и уголовно-процессуального кодексов ЛНР".

Отметим, что Булавина входит в базу "Миротворец".

В сети стали бурно обсуждать этот инцидент.

Как сообщал "Телеграф", контразведчики СБУ задержали агента боевиков группировки "ДНР", который называл себя "партнером ООН".