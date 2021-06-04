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Речку Тиса в Карпатах превратили в огромный мусорник: масштабы катастрофы показали на видео

Речку Тиса в Карпатах превратили в огромный мусорник: масштабы катастрофы показали на видео
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф

В Украине грядет экологическая катастрофа - река Тиса в Карпатах "лопается" от мусора.

Соответствующее видео публикует "Настоящее время".

Так на берегу реки образовалась свалка высотой  15 метров. С 2004 года из Рахова свозят именно туда. Во время паводков весь мусор смывается в реку и разносится течением. Усложняют ситуацию и местные жители, которые и свои доходы сносят на свалку.

"Дед жег, бабка жгла, все жгут", - говорят местные жители.

Тиса протекает по территории Украины, Румынии, Венгрии, Словакии, Сербии. В Украине протяженность реки 201 км.  Интересно, что выброшенный мусор течением относят в Венгрию.

В комментариях стали обсуждать сложившуюся ситуацию.

"А какие мы чистоплюи...изгадили планету Земля...просто нет слов...да за такое отношение Мать Природа должна в ответ наслать что-либо похлеще Covid 19...", "Позор", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в желтый цвет окрасилась река Лыбедь.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

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Катастрофа, Видео, Тиса, Мусор.
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