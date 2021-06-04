Речку Тиса в Карпатах превратили в огромный мусорник: масштабы катастрофы показали на видео

В Украине грядет экологическая катастрофа - река Тиса в Карпатах "лопается" от мусора.

Соответствующее видео публикует "Настоящее время".

Так на берегу реки образовалась свалка высотой 15 метров. С 2004 года из Рахова свозят именно туда. Во время паводков весь мусор смывается в реку и разносится течением. Усложняют ситуацию и местные жители, которые и свои доходы сносят на свалку.

"Дед жег, бабка жгла, все жгут", - говорят местные жители.

Тиса протекает по территории Украины, Румынии, Венгрии, Словакии, Сербии. В Украине протяженность реки 201 км. Интересно, что выброшенный мусор течением относят в Венгрию.

Украинские Карпаты утопают в мусоре. Отходы из полигонов смывает Тиса, на реке образуются мусорные пробки. Eже несколько лет, как эта проблема вышла на международный уровень – река протекает и через Венгрию, Румынию и Сербию, куда сплавляются сотни тысяч тонн украинского мусора pic.twitter.com/torWosDz8z — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 3, 2021

В комментариях стали обсуждать сложившуюся ситуацию.

"А какие мы чистоплюи...изгадили планету Земля...просто нет слов...да за такое отношение Мать Природа должна в ответ наслать что-либо похлеще Covid 19...", "Позор", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в желтый цвет окрасилась река Лыбедь.