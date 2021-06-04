Под Бердичевом легковушка разбилась об стоящую на обочине фуру: подробности жуткого ДТП с погибшими (фото, видео)

На автодороге Бердичев-Хмельник, неподалеку с. Мирного в Житомирской области около 23:00 четверга, 3 июня, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погиб житель Бердичева, еще двух мужчин госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Житомирской области

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2105, 43-летний житель Винницкой области, двигаясь в направлении г.Бердичева, совершил столкновение с автомобилем Scania, который в это время стоял на обочине дороги", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, водитель грузовика, 50-летний житель Одесской области, остановился и вышел из машины, чтобы отремонтировать колесо.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, их госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской больницы.

"К сожалению, на месте происшествия погиб пассажир автомобиля ВАЗ, 30-летний бердичивлянин", - добавили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщалось, 3 июня перевернувшаяся фура полностью перекрыла трассу под Одессой.