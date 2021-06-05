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"Самая милая собака ever": сеть умилил четвероногий "спасатель", участвующих в учениях ГСЧС (фото)

"Самая милая собака ever": сеть умилил четвероногий "спасатель", участвующих в учениях ГСЧС (фото)
03:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

"Самую милую собаку" заметили на учениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

Фотографиями из учений поделились в пресс-службе МВД. 

"На специальных учениях ГСЧС замечена самая милая собака ever", - сказано в сообщении. 

Учения были проведены 4 июня в Сумской области. Во время тренировок была отработана ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

"В ходе учений спасатели отработали полный спектр мероприятий по разведке места чрезвычайной ситуации, поиску и эвакуации пострадавших, оказание им домедицинской помощи, ликвидации последствий ЧС, и тому подобное", - говорится в сообщении. 

В частности были смоделированы и отработаны действия при взрыве в зданиях, ДТП, аварийном приземлении самолета, а также пожаре на промышленном предприятии. 

Как сообщалось ранее, в Харькове фанаты собак породы корги устроили масштабную сходку. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Сумская область, МВД, Собаки, ГСЧС.
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