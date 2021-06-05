"Самая милая собака ever": сеть умилил четвероногий "спасатель", участвующих в учениях ГСЧС (фото)

"Самую милую собаку" заметили на учениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Фотографиями из учений поделились в пресс-службе МВД.

"На специальных учениях ГСЧС замечена самая милая собака ever", - сказано в сообщении.

На спеціальних навчаннях #ДСНС помічена наймиліша собака ever pic.twitter.com/Yg6pLizKb3 — МВС України (@MVS_UA) June 4, 2021

Учения были проведены 4 июня в Сумской области. Во время тренировок была отработана ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

"В ходе учений спасатели отработали полный спектр мероприятий по разведке места чрезвычайной ситуации, поиску и эвакуации пострадавших, оказание им домедицинской помощи, ликвидации последствий ЧС, и тому подобное", - говорится в сообщении.

В частности были смоделированы и отработаны действия при взрыве в зданиях, ДТП, аварийном приземлении самолета, а также пожаре на промышленном предприятии.

Как сообщалось ранее, в Харькове фанаты собак породы корги устроили масштабную сходку.