Милота зашкаливает: в Харькове устроили сходку корги (фото и видео)

В Харькове на стадионе Свет Шахтера, что в Карповском саду прошел слет ценителей собак породы корги.

Согласно сообщению организаторов мероприятия, "тусовку корги" спонсировала компания "New charcoal technology" (NCT).

"Конкурсы, игры с питомцами, отличное времяпрепровождение и хорошее настроение ждёт всех гостей", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщениях местных телеграм-каналов, всего в мероприятии поучаствовали более 70 собачек и их хозяева.

Пользователи сети после слета поделились впечатлениями от встречи с новыми друзьями.

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Как сообщалось ранее, в Киеве возле станции метро "Бориспольской" олененок вышел к людям и дал восхищенной толпе себя сфотографировать.

А в Бердянском зоопарке недавно на публике впервые показали новорожденных белых тигрят.