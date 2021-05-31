Милота зашкаливает: в Харькове устроили сходку корги (фото и видео)

В Харькове на стадионе Свет Шахтера, что в Карповском саду прошел слет ценителей собак породы корги.
Согласно сообщению организаторов мероприятия, "тусовку корги" спонсировала компания "New charcoal technology" (NCT).
"Конкурсы, игры с питомцами, отличное времяпрепровождение и хорошее настроение ждёт всех гостей", - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщениях местных телеграм-каналов, всего в мероприятии поучаствовали более 70 собачек и их хозяева.
Пользователи сети после слета поделились впечатлениями от встречи с новыми друзьями.
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