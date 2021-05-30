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В Киеве у метро разгуливал олененок (видео)

В Киеве у метро разгуливал олененок (видео)
09:24 Сегодня Телеграф

В Киеве неподалеку от станции метро "Бориспольской" встретили детеныша оленя. 

Об этом в воскресенье 30 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вый Киев". Там также поделились кадрами с места событий.

"Вот такое чудо сегодня встретили возле станции метро Бориспольская", — прокомментировали данный инцидент в Телеграм-канале.

Видео снятое очевидцами:

Пользователи сети не оставили без внимания данную новость. 

Люди шутили по данному поводу.

"Бемби "начало"", — написал первый пользователь 

"Съедят быстро", — по иронизировал второй.

Напомним, что ранее 10 мая в Киеве неподалеку от метро "Бориспольской" был замечен маленький олененок.

13 мая под Сумами маленький детеныш оленя угодил под колеса авто на дороге "Сумы - Полтава". Животное было спасено полицейскими.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Олень.
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