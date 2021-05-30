В Киеве у метро разгуливал олененок (видео)

В Киеве неподалеку от станции метро "Бориспольской" встретили детеныша оленя.

Об этом в воскресенье 30 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вый Киев". Там также поделились кадрами с места событий.

"Вот такое чудо сегодня встретили возле станции метро Бориспольская", — прокомментировали данный инцидент в Телеграм-канале.

Видео снятое очевидцами:

Пользователи сети не оставили без внимания данную новость.

Люди шутили по данному поводу.

"Бемби "начало"", — написал первый пользователь

"Съедят быстро", — по иронизировал второй.

Напомним, что ранее 10 мая в Киеве неподалеку от метро "Бориспольской" был замечен маленький олененок.

13 мая под Сумами маленький детеныш оленя угодил под колеса авто на дороге "Сумы - Полтава". Животное было спасено полицейскими.