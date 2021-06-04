Думали, что Украина уже в ЕС: пограничники сообщили о необычном задержании немцев-нарушителей (фото)

На границе Украины и Польши задержали двух граждан Германии, которые направлялись на велосипедах в Таиланд.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как оказалось, двое мужчин думали, что Украина является членом ЕС, а потому посчитали, что проходить через пункт пропуска необязательно и двинулись "кратким путем", чем и привлекли внимание пограничников.

Против двух немцев 21 и 36 лет составлен админпротокол по факту незаконного пресечения государственной границы.

Примечательно, что у мужчин были при себе все необходимые документы для легального перехода через границу.

Как сообщалось ранее, в Украину не пустили российского политтехнолога Игоря Шувалова. Он прилетел рейсом из ОАЭ, но был задержан в аэропорту, а затем отправлен обратно.