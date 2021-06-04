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В Виннице трехлетний малыш выпал с 5 этажа и чудом не пострадал: подробности

В Виннице трехлетний малыш выпал с 5 этажа и чудом не пострадал: подробности
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф

В четверг вечером, 3 мая, в Виннице произошла трагедия: с 5 этажа выпал 3-летний малыш.

Об этом пишет местное издание Vinbazar.

Сообщается, что мальчик был дома под присмотром старшего брата. Ребята в отсутствие взрослых играли на балконе, где малыш открыл окно и сорвался вниз.

Каким-то чудом ребенок приземлился не на асфальт, а на веревки для сушки белья, натянутые соседями нижних этажей. И хоть мальчика скорая все же увезла, медики диагностировали у него лишь ушибы и испуг. 

Напомним, в Черкассах из окна четвертого этажа чудом не выпал 4-летний мальчик. Мама оставила его дома самого, пока была на "работе" – женщина занималась проституцией.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 258

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Дети, Винница, Падение, Несчастный случай.
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