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"Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)

"Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)
07:24 Сегодня Телеграф

В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за детского праздника, на котором в качестве музыкального сопровождения звучала "москальская попса".

Об этой истории на своей странице в Facebook написал Роман Мицкан.

"Как же легко живется беспринципным людям. Можно "забить болт" ... А когда имеешь принципы, то или текут, или гавкаешь. Это крайне некомфортно, но в этой стране, с этим уровнем развития социума, иначе никак", - высказался он, отметив, что испортил детский праздник.

Мицкан не смог терпеть весь этот "цирк", пускай и детский и подошел спросить, кто устроил этот праздник. Из толпы в два десятка детей послышались взрослые голоса. Именно они и устроили праздник.

Когда Мицкан начал спрашивать, почему так громко "валает" российская попса, ему ответили: "А что здесь такого?"

На это автор не сдержался и предложил тем, кто так ответил, "шуровать" на Донбасс и там задать этот же вопрос.

После этого дети в один голос стали скандировать: "Дядя, геть!"

Как сообщал "Телеграф", "Пинчук арт центр" в Киеве попал в скандал из-за описания одной из экспозиций, одну из которых назвали памятником "гражданской войны на Донбассе".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

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Дети, Ивано-Франковск, Скандалы, Праздники.
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