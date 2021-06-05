"Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)

В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за детского праздника, на котором в качестве музыкального сопровождения звучала "москальская попса".

Об этой истории на своей странице в Facebook написал Роман Мицкан.

"Как же легко живется беспринципным людям. Можно "забить болт" ... А когда имеешь принципы, то или текут, или гавкаешь. Это крайне некомфортно, но в этой стране, с этим уровнем развития социума, иначе никак", - высказался он, отметив, что испортил детский праздник.

Мицкан не смог терпеть весь этот "цирк", пускай и детский и подошел спросить, кто устроил этот праздник. Из толпы в два десятка детей послышались взрослые голоса. Именно они и устроили праздник.

Когда Мицкан начал спрашивать, почему так громко "валает" российская попса, ему ответили: "А что здесь такого?"

На это автор не сдержался и предложил тем, кто так ответил, "шуровать" на Донбасс и там задать этот же вопрос.

После этого дети в один голос стали скандировать: "Дядя, геть!"

Как сообщал "Телеграф", "Пинчук арт центр" в Киеве попал в скандал из-за описания одной из экспозиций, одну из которых назвали памятником "гражданской войны на Донбассе".