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"Вот это зрелище": ночная перевозка самолета по Киеву озадачила сеть (видео)

"Вот это зрелище": ночная перевозка самолета по Киеву озадачила сеть (видео)
08:48 Сегодня Телеграф

Поздним вечером в пятницу, 4 июня, по Киеву "курсировал" самолет.

Соответствующее видео опубликовал "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут... Самолет)", - говорится в подписи к кадрам, на которых действительно видно этот ценный груз.

Судя по кадрам, самолет не укомплектован – в нем нет ни двигателя, ни закрылок. При этом с двух сторон летательный аппарат сопровождают автомобили охраны.

В комментариях к видео написали, что "на днях крылья везли, видимо с него же". Без шуток также не обошлось.

"Наконец-то проспект оправдал свое название)))", "А я даже на балкон выходил, думаю, кому полиция орет…", "Горящая путевка) самолетом - но долго...", "Эвакуировали, за неправильную парковку", "Вот это зрелище", "О мой чартер под подъезд", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве заметили неуправляемую баржу, которая дрейфовала по Днепру.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 249

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Киев, Самолеты, Видео.
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