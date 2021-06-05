"Вот это зрелище": ночная перевозка самолета по Киеву озадачила сеть (видео)

Поздним вечером в пятницу, 4 июня, по Киеву "курсировал" самолет.

Соответствующее видео опубликовал "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут... Самолет)", - говорится в подписи к кадрам, на которых действительно видно этот ценный груз.

Судя по кадрам, самолет не укомплектован – в нем нет ни двигателя, ни закрылок. При этом с двух сторон летательный аппарат сопровождают автомобили охраны.

В комментариях к видео написали, что "на днях крылья везли, видимо с него же". Без шуток также не обошлось.

"Наконец-то проспект оправдал свое название)))", "А я даже на балкон выходил, думаю, кому полиция орет…", "Горящая путевка) самолетом - но долго...", "Эвакуировали, за неправильную парковку", "Вот это зрелище", "О мой чартер под подъезд", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве заметили неуправляемую баржу, которая дрейфовала по Днепру.