На всех скоростях улетел в подземку: в Крыму произошло "фееричное" ДТП (видео)

В оккупированном Крыму ночью в субботу, 5 июня, произошло ДТП, сюжет которого могут взять на заметку даже голливудские режиссеры. В результате аварии чудом никто не пострадал.

Так, в аннексированном Симферополе на площади Советской, 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer влетел в подземный пешеходный переход. ДТП случилось около трех часов ночи. Судя по кадрам, после такого "пируэта", машина восстановлению уже не подлежит. Водитель, по всей видимости, родился в рубашке.

В результате аварии не пострадали ни пешеходы, ни сам водитель. При этом известно, что на момент аварии водитель был трезв.

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Как сообщал "Телеграф", в аннексированном Крыму произошло ужасное ДТП: погибли восемь человек, еще семеро госпитализированы. По предварительной информации виновник ДТП был трезв, но уснул за рулем.