Одессу затопило еще до начала ливней: впечатляющие видео с места прорыва трубы на Черемушках

В Одессе в районе Черемушки произошло ЧП: на улице академика Филатова случился потоп из-за прорыва трубы.

Об этом 6 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть".

Сообщается, что все дома поблизости в Малиновском районе стоят без воды.

Видео с места событий:

По данным Телеграм-канала "Одесса Инфо", работники Водоканала работают над откачкой воды, но пока безрезультатно.

Также сообщается, что с 8 по 9 июня на улицах: Смоленская, Самарская, Ашхабадская, а также на Тираспольское шоссе, 47-77, пер. Гагарина и в селе Великий Дальник.

Кадры с места инцидента:

Напомним, что 4 июня в Мариуполе Донецкой области шел ливень, в результате которого на утро местные улицы превратились в реки. Причем вода затопила не только город, но и квартиры, ведь крыши домов попросту не выдержали огромного количества осадков.