В центре Львова посреди дня носили голую девушку в гробу: видео удивило сеть

В центре Львова неизвестные носили по улицам города гроб, внутри которого находилась полностью обнаженная девушка. Последняя была жива и улыбалась прохожим.

Зацензуреное видео можно посмотреть в Телеграмм-канале "Телеграфа":

На видео видно, что внутри гроба сидит голая девушка с выкрашенными в яркие цвета волосами. Впереди идут мужчина с плакатом и другая девушка с камерой.

Оригинал можно посмотреть здесь. Стоит отметить, что видео еще сняли вчера.

Украинцы в сети начали активно обсуждать такое поведение молодых людей, мнения пользователей разделились.

Они предположили, что это "реклама ритуальных услуг". Другие начали заявлять, якобы таким образом выражают "феминизм и сексуализацию тела". Один из комментаторов допустил, что молодые люди протестуют "против адекватности или здравого смысла".

Напомним, в мае "Телеграф" рассказывал, что во Львове иностранец, гражданин Нидерландов, пристает к девушкам с непристойными предложениями.