Одесситы оценили пляжи в "головах Труханова", но коммунальщикам это не понравилось (фото)

В субботу в Одессе активисты во главе с председателем экокомиссии горсовета Богданом Гигановым пробежались по городским пляжам и оценили их состояние. Саму оценку они давали по четырехбалльной системе, а качество места отдыха измеряли в "головах" городского мэра.

О "рейде" и его итогах пишет телеграм-канал "Одесса, как она есть".

"4 портрета мэра на специальной наклейке означало, что это хороший пляж, а 1 портрет — что пляж ужасный. Большинство пляжей на сегодняшнем (субботнем, - ред.) рейде получили именно единицу", - сказано в сообщении.

Впрочем наклейки с "вердиктом" провисели недолго и уже к воскресенью их содрали коммунальщики.

"Лучше бы городские службы так реагировали на просьбы одесситов и быстро приводили в порядок сами пляжи, чем ходили и сдирали наши наклейки", - отреагировал на это Гиганов.

Как сообщалось ранее, Одессу в воскресенье засыпало градом.