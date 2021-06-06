Одессу сразу после потопа накрыл град (фото и видео)

В Украину в воскресенье, 6 июня, пришла непогода, во многих регионах прошли дожди, а местами с грозами.

Досталось и Одессе, которую из-за прорыва трубы успело затопить еще до начала ливней.

Как сообщают местные телеграм-каналы, а также местные жители, район Черемушки засыпало градом.

Они же выложили в сеть многочисленные видеозаписи непогоды в городе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хуевая Одесса (@huevaia_odessa)

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Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко рассказала, что подобная дождливая погода будет преобладать в Украине и в понедельник, 7 июня.

А в Укргидрометцентре прогнозируют дождливую и прохладную погоду на весь июнь. Июль же будет относительно сухим и теплым, но уже в августе дожди вернутся, а после 20 числа в Украину придет резкое похолодание.