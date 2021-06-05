Скачать
Суббота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО
Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО
Закон об олигархах – идеальный кандидат для референдума – Сергей Фурса
Закон об олигархах – идеальный кандидат для референдума – Сергей Фурса
Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире
Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире

На работу готовьте противодождевые доспехи: синоптик спрогнозировала серьезное ухудшение погоды в Украине

На работу готовьте противодождевые доспехи: синоптик спрогнозировала серьезное ухудшение погоды в Украине
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф

Украинский синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что в Украину идут дожди. 

Об этом она написала у себя в Фейсбук. 

"Опять он, этот циклон, уже с завтрашнего дня выворачивается, возвращается на нашу территорию и снова с воскресенья-понедельника будет заряжать дожди практически повсеместно в Украине. Завтра - небольшие и умеренные. А в понедельник - умеренные и даже сильные", - написала она. 

Несмотря на это, температура воздуха в стране будет оставаться комфортной, в пределах +20...+25. 

Аналогичной будет погода и в столице. В воскресенье и понедельник стоит ждать сырой погоды и периодических дождей. 

"Завтра разве что столица может попасть в маленький просвет, поэтому дожди, если и будут - или незначительные, или с прояснениями. Но в понедельник, 7 июня, на работу собирайтесь в противодождевых доспехах", - предупредила Диденко. 

Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре рассказали, каким будет лето в Украине

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

Все по теме:

Погода, Дожди, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире
02 "Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса
03 "Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)
04 В Одессе из психбольницы выбросили на кладбище троих беспомощных пациентов (фото, видео)
05 В Минюсте назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи" по законопроекту Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Машину внезапно понесло через три полосы: в сети опубликовали видео ДТП с опрокидыванием на Бориспольской трассе
Машину внезапно понесло через три полосы: в сети опубликовали видео ДТП с опрокидыванием на Бориспольской трассе
&quot;Был человек, а стал...&quot;: в сети отреагировали на признание Вирастюка нардепом
"Был человек, а стал...": в сети отреагировали на признание Вирастюка нардепом
Критиковавший Лукашенко политолог после &quot;интервью&quot; Протасевича сбежал в Украину
Критиковавший Лукашенко политолог после "интервью" Протасевича сбежал в Украину
В Волгу пролилось топливо: в России произошло двойное кораблекрушение (видео)
В Волгу пролилось топливо: в России произошло двойное кораблекрушение (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь