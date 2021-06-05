На работу готовьте противодождевые доспехи: синоптик спрогнозировала серьезное ухудшение погоды в Украине

Украинский синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что в Украину идут дожди.

Об этом она написала у себя в Фейсбук.

"Опять он, этот циклон, уже с завтрашнего дня выворачивается, возвращается на нашу территорию и снова с воскресенья-понедельника будет заряжать дожди практически повсеместно в Украине. Завтра - небольшие и умеренные. А в понедельник - умеренные и даже сильные", - написала она.

Несмотря на это, температура воздуха в стране будет оставаться комфортной, в пределах +20...+25.

Аналогичной будет погода и в столице. В воскресенье и понедельник стоит ждать сырой погоды и периодических дождей.

"Завтра разве что столица может попасть в маленький просвет, поэтому дожди, если и будут - или незначительные, или с прояснениями. Но в понедельник, 7 июня, на работу собирайтесь в противодождевых доспехах", - предупредила Диденко.

Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре рассказали, каким будет лето в Украине.