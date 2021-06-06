В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)

Неподалеку от временно оккупированной Горловки (Донецкая область) от взрыва неизвестного взрывного устройства получила ранение мирная жительница.

Об этом пишет DonPress.

Сообщается, что происшествие произошло возле шахты им.Гагарина, неподалеку от линии разграничения.

Женщина пошла собирать грибы на окраине города и получила ранение. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой. Она лишилась ступни левой ноги. Состояние пострадавшей оценивается, как стабильно тяжелое.

Донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn указал, что предположительно женщина наступила на противопехотную мину.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки оккупанты один раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ из 120-мм миномета. Также на неизвестном взрывном устройстве подорвался один из украинских военнослужащих. Он госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести.