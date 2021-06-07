Стрельба и потасовка на месте ДТП: под Харьковом напали на журналиста

Вечером 6 июня в Песочине Харьковской области прогремел выстрел на месте ДТП.

Об этом рассказали в облуправлении Нацполиции.

Сообщается, что около 21:25 на ул. Набережной 42-летний мужчина на Toyota влетел в столб. Рядом проезжал 49-летний журналист, который решил сфотографировать произошедшее на камеру мобильного. Но в это время к нему подошли водитель и еще двое агрессивно настроенных мужчин, которые, по словам представителя СМИ, начали его толкать. Во время потасовки журналист достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

В результате стрельбы и толкотни никто не пострадал, а в отношении водителя Toyota составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшего повреждение дорожных сооружений, и управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, вернувшийся в Украину экс-регионал Николай Левченко, который скрывался в России с 2015 года, угрожал журналисту "плюнуть в тупую р**у".