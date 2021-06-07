"Летчик-испытатель": в сети бурно обсуждают чудесное "воскрешение" парня после падения с 8 этажа в Одессе (видео)

В Одессе произошел невероятный случай: 23-летний рабочий упал с восьмого этажа и выжил.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Инцидент случился на Добровольского, 83. Очевидица ЧП рассказала, что первоначально услышала сильный стук. Женщина подошла и увидела лежащего на земле парня. Оказалось, что он упал с высоты 8 этажа и к счастью, остался жив.

На кадрах видно, как медики транспортируют парня на носилки, дабы отвезти в лечебное учреждение для оказания дальнейшей помощи.

"Зато кто-то сэкономил на страховке", "Фартануло так фартануло", "Шарашкина контора. Ща скажут, что это вообще не их работник", "Ля, почти как кот", "Летчик-испытатель", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в Черкассах из окна четвертого этажа чудом не выпал 4-летний мальчик.