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"Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)

"Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)
20:24 Сегодня Телеграф

В Рени (Одесская область) застрелили криминального "авторитета" Василия Паниогло.

Об этом сообщает Одесса INFO.

Известно, что убийство, которое оказалось заказным, произошло в понедельник, 7 июня, около 16:00  в отеле "Парма".

Там в отеле нашли некого Василия Паниогло, который был криминальным "авторитетом" организованной преступной группировки Олега Попеску по кличке "Румын".

Паниогло  был организатором группировки, которая занималась выращиванием и контрабандой марихуаны, контрабандой сигарет, вымогательством у бессарабских фермеров, рейдерством в аграрном секторе региона.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Запорожье был убит криминальный "авторитет". Его тело нашли во дворе его же дома.

Также в понедельник, 12 апреля, в Москве в фитнес-зале элитного ЖК "Алые паруса" средь бела дня из автомата был убит некий Али Гейдаров, более известный в криминальном мире Санкт-Петербурга, как Альберт Рыжий.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 928

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Одесская область, Убийства, Рени.
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