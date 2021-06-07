"Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)

В Рени (Одесская область) застрелили криминального "авторитета" Василия Паниогло.

Об этом сообщает Одесса INFO.

Известно, что убийство, которое оказалось заказным, произошло в понедельник, 7 июня, около 16:00 в отеле "Парма".

Там в отеле нашли некого Василия Паниогло, который был криминальным "авторитетом" организованной преступной группировки Олега Попеску по кличке "Румын".

Паниогло был организатором группировки, которая занималась выращиванием и контрабандой марихуаны, контрабандой сигарет, вымогательством у бессарабских фермеров, рейдерством в аграрном секторе региона.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Запорожье был убит криминальный "авторитет". Его тело нашли во дворе его же дома.

Также в понедельник, 12 апреля, в Москве в фитнес-зале элитного ЖК "Алые паруса" средь бела дня из автомата был убит некий Али Гейдаров, более известный в криминальном мире Санкт-Петербурга, как Альберт Рыжий.